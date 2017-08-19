Oğlunu IŞİD’den kurtardı: Türkiye’deki Ezidi baba, çocuğuna kavuşmak için gün sayıyor

IŞİD’in elinden kurtardığı oğluyla kimliği olmaması nedeniyle Türkiye’den ayrılamayan Ezidi baba, DNA testinin sonuçlanması için gün sayıyor.

IŞİD, 2014’te Ezidi nüfusun yoğun olduğu Irak’ın Sincar ilçesine saldırdı. Örgüt, anne Wetha Ajo, o tarihte 14 yaşında olan Selam, beş yaşında olan Hazım, yedi yaşında olan Basım ve üç yaşında olan Lazım Ajo’yu kaçırdı.

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Baba Kasım Ajo ile oğlu Ali, evde olmadıkları için kurtuldu. Kaçırılan anne ve çocuklar, önce Irak’ın Telafer kentine, sonra da Suriye’nin Rakka kentine götürüldü. Baba ise bu sürede ailesinden haber alamadı.

Ancak daha sonra Kasım Ajo, IŞİD’in elindeki kişileri para karşılığı kaçırıp ‘ailelerine kavuşturan’ insan kaçakçıları aracılığıyla oğlu Lazım’ın izin Suriye’de ulaştı.

Baba Kasım, oğlunun Türkiye’ye geçirildiğini öğrenince ülkeye geldi. Kasım Ajo, 8 bin dolar ödeyerek oğlunu teslim aldı. Ardından da Irak’ın Duhok kentindeki yakınlarına gitmek için 18 Haziran’da Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’ndan geçmek istedi.

DNA testini bekliyor

Ancak baba, oğlu Lazım’ın kimliğinin bulunmaması nedeniyle, yasal prosedür gereği çocuğuyla çıkış yapamayacağını öğrendi. Çocuk, örgütteki ‘esaret günleri’ nedeniyle de konuşamadı.

Lazım Ajo, babasından alınarak Şırnak Sosyal Politikalar il Müdürlüğü’nün Sevgi Evleri’ne yerleştirildi. Hakkında soruşturma açılan baba, oğlunun yerini öğrendikten sonra 25 Haziran’da Silopi başsavcılığına başvurarak kimlik tespiti için kan örneği verdi.

Şırnak sulh ceza kakimliği, baba Kasım Ajo ve oğlundan alınan kan testlerini DNA tespiti için Diyarbakır Adli Tıp Kurulu’na gönderdi.

‘Beni tanıyamadı’

Baba Ajo, çocuğu olduğunu kanıtlayamadığı için oğlundan ayrılmak zorunda kalırken, DNA testinin bir an önce sonuçlanmasını beklediğini söyledi.

IŞİD’in kaçırdığı eşi ve diğer üç çocuğunun yaşayıp yaşadığını bilmediğini, kaçakçılar aracılığıyla küçük oğluna kavuştuğunu söyleyen Kasım Ajo şunları söyledi: “Yaşadığımız bu travmanın bir an evvel sonuçlanması için Türkiye’nin yetkililerinden yardım bekliyoruz. Büyük uğraştan sonra bir oğluma kavuştum. Üç yıldır gördüğü esaret koşulları nedeniyle beni tanıyamadı. Kimliği olmadığı için sınır kapasından benden aldılar. DNA testi sonucunun bir an önce açıklanmasını istiyorum.”

‘Yanlışlık olmuş’

HDP Mardin Milletvekili Ali Atalan da Şırnak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve savcılıkla görüştüğünü ifade etti.

Atalan, şu bilgileri verdi: “60 gün geçti. DNA testi hızlıca sonuçlandırılması gerekirken dosya önce yanlışlıkla Diyarbakır’a gönderiliriyor, sonra da bir yetki karmaşası nedeniyle dosya yeniden Silopi’ye iade edilmiş. Böyle bir travma yaşayan bir çocuk ve ailenin durumunun göz önüne alınarak bu sorunun ivedilikle çözülmesi ve çocuğun ailesine kavuşturulması için adımların atılması gerekiyor. Konuyu Meclis’e soru önergesi olarak gündeme getireceğim.”