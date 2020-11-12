Oğlunu hırsız sanıp öldürdü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde Mehmet A. (50), kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle ateş ederek öldürdü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Olay, dün saat 23:00 sıralarında, Yaylacık Mahallesi Beşoluk Yaylası’nda meydana geldi.

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Bir çocuk babası Mehmet A., birlikte çobanlık yaptığı oğlu 17 yaşındaki Mehmet A. ile hayvanları beslemek için kaldığı yayla evinin bahçesinden gelen sesi hırsız zannetti.

Tüfeğini alıp, karanlıkta sesin geldiği yöne doğru ateşledi.

Vurduğu kişinin bahçedeki tuvaletten dönen oğlu Mehmet A. olduğunu fark eden baba, hemen jandarma ve sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. G

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Göğsünden vurulan Mehmet A., sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Baba Mehmet A., jandarma tarafından gözaltına alındı.