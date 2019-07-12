Oğlunu elektrikli süpürgenin sapıyla döverek öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet

Hatay’ın İskenderun ilçesinde altı yaşındaki oğlu Mertcan Yılmaz’ı elektrikli süpürgenin demir borusuyla döverek öldüren Mehmet Ali Yılmaz’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Fotoğraflar: DHA

Yılmaz gözaltında verdiği ifade de ‘ödevini yapmadığı’ gerekçesiyle oğlunu elektrikli süpürgenin demir borusuyla dakikalarca dövdüğünü itiraf etti.

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Dört gün boyunca yoğun bakımda kalan Mercan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

Yılmaz’ın diğer çocuğuna işkence ettiği de sorgu sırasında ortaya çıktı.

İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Yılmaz hakkında ‘altsoya karşı kasten öldürme’ ve ‘eziyet’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Davanın bugünkü ilk duruşmasında Yılmaz’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Anne ve avukatlar karardan memnun

Mahkeme çıkışında anne Gülistan Özger, “çok yerinde bir karar verildi” dedi.

Hatay Barosu’ndan avukat Sevinç Çakıcı da cezanın ‘aile içi şiddeti kalıcı hale getirmek isteyen zihniyetler açısından ibret verici’ olduğunu belirtti.

Öte yandan ceza vermenin bu tür olayları azaltmadığını söyleyen Çakıcı, aile içi şiddet olaylarında en temel problemin eğitimsizlik olduğunu vurguladı.