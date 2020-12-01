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Yaramazlara biraz batar!

Tutuklandı: Oğlunu 30 yıl eve hapsetmiş

İsveç’in başkenti Stockholm’de, 70 yaşındaki bir kadın, oğlunu 30 yıldır eve hapsettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraf: au.newschant.com

Savcı Emma Olson, 42 yaşındaki adamın, bir akrabası tarafından pazar günü bulunduğunu, hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

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Ülke basınında çıkan haberlere göre konuşamayan, dişleri olmayan, vücudunda yaralar bulunan, üstü başı kir pas içindeki adam 12 yaşındayken okuldan alındı ve annesi tarafından yıllarca günışı görmeden yaşamaya mahkum edildi.

Adamı bulup durumu polise haber veren akrabası, “Gördüğüm manzara karşısında hayatımın şokunu yaşadım. Hala inanamıyorum. Neyse ki hayati tehlikesi yok” dedi.

Açılan soruşturma kapsamında tutuklanan kadının oğlunu neden eve hapsettiğinin netlik kazanmadığı, onu eve mahkum ettiği ve zarar verdiğine dair suçlamaları reddettiği belirtildi.

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