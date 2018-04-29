Oğlundan üç ay sonra: Emekli oramiral Özden Örnek hayatını kaybetti

Deniz Kuvvetleri eski komutanı emekli oramiral Özden Örnek bu sabah hayatını kaybetti.

75 yaşındaki Örnek, Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

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Özden Örnek, 20 Ocak’ta 43 yaşındaki oğlu Burak Örnek’i kaybetmenin acısını yaşamıştı.

Özden Örnek, 2003-2005 arasında Deniz Kuvvetleri komutanlığı yapmıştı. Ergenekon davasının açılmasında Özden Örnek’e ait olduğu öne sürülen notlar önemli rol oynamıştı. Özden Örnek, ‘darbe günlükleri’ diye bilinen notları kendisi yazmadığı ve uydurma olduğu yönünde ifade vermişti.

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Özden Örnek, Balyoz davasında 20 yıl hapse mahkum olmuş ve ikinci yargılama sonrasında beraat etmişi.