‘Oğlum başarılarının bedelini ödüyor’ diyen Arda Turan’ın annesi: Linç kampanyasıyla bitirmeye uğraşıyorlar

Milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran futbolcu Arda Turan’ın annesi Yüksel Turan, oğlunu bitirmek için linç kampanyası başlatıldığını savundu.

‘Başarılarının bedelini ödüyor’

Star gazetesine yaptığı açıklamada “Arda bu ülkede hiçbir futbolcunun elde edemediği başarıları yakaladı, şimdi bedelini ödüyor” diyen anne Turan şöyle devam etti: “Toplu bir linç kampanyasıyla oğlumu bitirmeye uğraşıyorlar. Son bir yılda oğlumla ilgili o kadar asılsız şey yazılıp söylendi ki, bunlara tepkisiz kalmak zor. Oğlum bu ülkenin milli takımı için elinden gelen her şeyi yapıp ay-yıldızlı formaya hizmet etti. Buna rağmen oğlumla uğraşıyorlar. Uçaktaki olaylara ben de çok üzüldüm. Arda’yı bu kadar strese sokan olayların geçmişine de bakmak lazım. Arda’nın Bilal Meşe ile barışıp yine milli takıma hizmet edeceğine inanıyorum.”

‘Büyüklerine karşı çok saygılıdır’

Oğlunun normal hayatında büyüklerine karşı çok saygılı olduğunu dile getiren Turan, “Aralarında geçen gerginliğe rağmen bu güne kadar evde Fatih Terim ile ilgili kötü bir şey söylediğine de şahit olmadım” diye konuştu.