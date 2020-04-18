Oğlu ve kızına kamyonet kullandıran babaya para cezası

Düzce’de, küçük yaştaki kızı ve oğlunu kamyonetinin direksiyonuna geçiren baba A.Y.’ye, 2 bin 473 TL ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

Düzce’de oturan ve Covid-19’la mücadele önlemleri kapsamında 20 yaşından küçüklerin sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen çocuklarını dışarı çıkaran A.Y., bununla da kalmayıp onlara ‘kamyonet kullandırdı.’

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A.Y., Boğaziçi Beldesi’nde mahalle yollarında iki çocuğunun direskiyon başındaki anlarını sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, A.Y.’ye cezai işlem uyguladı. Düzce Valiliği, küçük yaştaki çocuklarına sürücü belgesiz araç kullandıran ve sosyal medya hesabından yayın yapan A.Y.’ye 2 bin 473 TL para cezası kesildiğini duyurdu.