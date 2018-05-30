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Yaramazlara biraz batar!

Oğlu AKP’den aday olan Ağar ‘sahaya indi’: Adaylık onun kararı, Erdoğan’a destek veriyoruz

İçişleri ve adalet eski bakanlarından Mehmet Ağar, AKP’den Elazığ 3’üncü sıra milletvekili adayı olan oğlu Zülfü Tolga Ağar’a destek için memleketi Elazığ’a geldi.

Fotoğraf: DHA

Ağar, memleketi Elazığ’da, uzun araç konvoyu eşliğinde geldiği parti binasında basın toplantısı düzenledi. Oğluna destek olmak için Elazığ’a geldiğini belirten Ağar, hükümetin başarılı olduğunu düşündüğünü söyledi.

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Ağar şöyle devam etti: “Seçimler demokrasi bayramı gibidir. Her türlü fikir olacak. Şimdi bir ‘cumhur ittifakı’ var. Oğlum 2014 yılından AK Parti’ye zaten üye. Milletvekili olmak tamamiyle onun kararıdır. Ben de destekliyorum. Merkez sağa her zaman ilgi duymuş ve desteklemişim. Yani Erdoğan’a destek veriyoruz. Seçimlerin ilimize hayırlı olmasını dileriz.”

Ağar, daha sonra vali Çetin Oktay Kaldırım ve emniyet müdürü Doğan Cangül’le bir süre görüştü.

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