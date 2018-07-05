Oger’in borcu: Krediyi veren bankalar Türk Telekom’un yüzde 55’ini devralıyor

Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası’nın Türk Telekom’daki yüzde 55 Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) hissesini devralmak için Rekabet Kurumu’na başvurduğu bildirildi.

Rekabet Kurumu’ndan gelişmeye ilişkin yapılan açıklamada, bankaların başvurusu ‘Ojer Telekomünikasyon A.Ş.’nin Türk Telekomünikasyon A.Ş.’deki yüzde 55 oranındaki paylarının işlem özelinde kurulacak bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması işlemi’ olarak tanımlandı.

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Lübnan siyasetine yön veren Hariri ailesinin, Suudi Telekom Şirketi’yle (STC) ortak olduğu Oger Telecom, 2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın almıştı. Satın alma Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) adlı şirket üzerinden yapılmıştı.

OTAŞ, Türk Telekom’u satın almak için bankalardan kullandığı kredinin yeniden finansmanı için 2013’te aldığı 4.75 milyar dolar krediyi ödeyememişti.

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Geçen aylarda konuya ilişkin yapılan toplantıya bankalar, hükümetten yetkililer, hukuk firmaları ve danışmanlık firmaları katılmış, toplantıda OTAŞ’a ait yüzde 55 Türk Telekom hissesinin bankaların ortaklığında kurulacak yeni şirkete devredilmesine yönelik plan öne çıkmıştı.

Plana göre yeni şirkette bankalar, kredideki payları oranda hisseye sahip olacak.

OTAŞ’a verilen kredide Akbank yaklaşık 1.5 milyar dolar, Garanti 1 milyar dolar, İş Bankası ise 500 milyon dolar paya sahip.