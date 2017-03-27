Oğan’ın iddiası: AKP ülkücülere kan döktürüp referandumu iptal ettirmeyi planlıyor

Partisinin aksine referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıklamasının ardından son olarak dün Yozgat’ta saldırıya uğrayan eski MHP’li vekil Sinan Oğan, saldırıdan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, MHP’li yöneticiler Sadir Durmaz ve Şefkat Çetin’i sorumlu tuttu.

Oğan, “AKP’nin yeni planı ülkücülerin arasına kan davası sokarak, birbirinin kanını dökmesini sağlayarak bu referandumu iptal ettirmek” dedi.

Oğan, MHP’li vekiller Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok’la aynı gün partiden ihraç edilmişti.

Referandum kampanyası kapsamında Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki ‘Hayırlı Anadolu Yürüyüşü’ etkinliğinde konuşma yapmak için kente giden MHP’li eski vekil, saat 14.00’te özel minibüsle kültür merkezine vardığı sırada bir grup ‘Bozkurt Sinan’ diye bağırırken, başka bir grup da ‘Hareketin lideri, Devlet Bahçeli’ diye slogan atmıştı.

İki grup arasında yumruk ve sopalarla kavga çıkarken, ‘torpil’ patlamasına benzeyen sesler de duyuldu.

Çevik kuvvet müdahale ederek partilileri biber gazıyla kültür merkezinin önünden uzaklaştırmaya çalıştı. Araya giren sivil polislerden ikisi yumruk darbesi alarak yere düştü. Hafif yaralanan polisler hastaneye kaldırıldı.

MHP’den ihraç edilen bağımsız milletvekili Ümit Özdağ’la birlikte Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Oğan, saldırıdan Bozdağ, Durmaz ve Çetin’i sorumlu tuttu.

Oğan şöyle devam etti: “Bizlerden herhangi birine bir şey olması durumunda bunun müsebbibi AKP ve tetikçileri ve onun yardakçılarıdır. Ancak her şey aklımıza gelirdi de bizim bazı arkadaşlarımızın AKP’ye tetikçilik yapacağı aklımıza gelmezdi. ‘Hayır’lar çok önde. Bu referandumu iptal ettirmek istiyorlar. Son düzlüğe girdiğimizde AKP’nin yeni planı ülkücülerin arasına kan davası sokarak, birbirinin kanını dökmesini sağlayarak bu referandumu iptal ettirmek.”