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Oğan’dan ‘yeni devlet’ savunması: Atatürk kurdu, Erdoğan yeniden inşa ediyor

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AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) eski üyesi Ayhan Oğan, ‘yeni bir devlet’ kurduklarına ilişkin tartışmalı sözlerini savunmaya girişti.

Oğan, CNN Türk’te katıldığı programda “Biz yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır. Yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) yeni bir TSK’nın inşasıdır. Biz vesayet düzenini yıktık” sözleriyle gürültü koparmıştı. AKP, her ne kadar bu sözlerin arkasında durmasa da, Oğan’a karşı bir işlem de yapmış değil.

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İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit’in ulaştığı Oğan, devletin yıkımından değil, yeniden inşasından bahsettiğini ileri sürdü.

Kendisinin yalan ve iftiralara maruz kaldığını iddia eden Oğan şunları söyledi: “Beni bilerek AK Parti’nin bir sözcüsü ve yöneticisi gibi lanse ettiler. İlk yalan orada. Biz bir fikir ortaya koyduk. 15 Temmuz ve 16 Nisan çerçevesinde fakat bu ortaya koyduğumuz fikre karsı, katkı anlamında bir şey söyleyemediler. Ancak on binlerce küfür, hakaret iftira, FETÖ elebaşısıyla bir bağımız varmış gibi, başkasının fotoğrafını benmişim gibi servis ettiler. Bu da ikinci yalandı.”

İlk kez 15 Temmuz’daymış

Oğan, savunmasında 15 Temmuz ve başkanlık referandumunun yapıldığı 16 Nisan’a farklı anlamlar yükleyerek şu ‘analiz’i yaptı: “1960’la başlayan 61 anayasasında da kurumsallaştırarak bir vesayet düzenine dönüştürülen, bürokratik devlet yapısı 15 Temmuz’dan sonra başlayan süreçle demokratik ve halkın çoğunluğunun temsil edildiği bir milli karaktere büründü. Bunun dillendirilmesi bu zihniyeti çok fena rahatsız ediyor. Cumhuriyet halkın kendi kendini yönettiği rejimdir. Cumhuriyet ve halk ilk defa 15 Temmuz sonrasında devletiyle milletin yeniden barıştığı, milletin farklılığıyla devlette yer bulma imkanına kavuştuğu ve millet için devlet anlayışına geçtiği bir döneme girilmiş oldu. Bu 16 Nisan itibariyle de hukuken kurumsallaştı. Bunu kabul etmeyen zihniyet ne kadar çırpınsa da beyhudedir. Bunu duymak istemiyorlar, bunun olmasını istemiyorlar, bunu söyleyen herkesi de linç etmeye kalkıyorlar.”

Kurucu Atatürk, yeniden inşa eden Erdoğan’mış

Cumhuriyetin Osmanlı devletinin bir devamı olarak Osmanlı mirası üzerine kurulduğunu söyleyen Oğan, “Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür. Fakat bugün gelinen noktada devleti yeniden yapılandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu devletin yeniden inşa, tahkim ve yeniden yapılandırma sürecidir. Bu da 16 Nisan’da hukukileşmiş bir mevzudur. Bunu da kimsenin engellemesi mümkün değildir. Millet hiçbir zaman kazanımlarından taviz vermez” dedi.

Oğan şöyle devam etti: “İdeolojik vesayetçilik yapan, yaşam tarzı bekçiliği yapan, halkını bir kısmı veya tamamını tehdit olarak gören, onları baskı altına almaya çalışan, otoriter devlet zihniyeti tamamen ortadan kalkmıştır. Bundan sonra halkıyla barışık, gücünü halkından alan, tam bağımsız, antiemperyalist, kararını Ankara’dan veren, ekonomisiyle, savunmasıyla, ordusuyla, yargısıyla bir yeni yapı vardır. Bizim söylemek istediğimiz budur.”

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AKP MKYK üyesi: Yeni bir devlet kuruyoruz, kurucusu Erdoğan

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