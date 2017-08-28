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Oğan’dan Akşener’in partisine destek yok: Türk milliyetçileri yuvasına dönecek

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MHP’den ihraç edilen muhaliflerden Sinan Oğan, Meral Akşener’in kuracağı partiyi desteklemeyeceğini, Türk milliyetçilerini MHP çatısı altında toplayacağını söyledi.

Sözcü’den Nil Soysal’a konuşan Oğan, Akşener ve ona destek veren Ümit Özdağ ve Koray Aydın’ın kuracağı partiye başarılar dilediğini kaydetti.

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Kendisinin MHP çatısında kalmaya devam edeceğini vurgulayan Oğan, ihraç edildiği partiye geri dönerek liderliğe oynayacağını açıkladı.

Oğan şunları söyledi: “Şu an partinin vitrininde yer alan ilk üç isim bizim geçmişte beraber MHP Genel Başkanlık mücadelesi verdiğimiz arkadaşlarımız. Kendilerine başarılar diliyorum. MHP içerisinde kalıp Genel Başkanlık mücadelesi verirken başka bir siyasi oluşumu desteklemem zaten söz konusu olamaz. Yeni parti kuran arkadaşlarımız, Türkiye’nin önüne bir seçenek sunduklarını söylüyorlar. Eğer başarırlarsa bu seçeneklerden birisi olur. Biz de MHP Genel Başkanlığı mücadelesi veriyoruz. Biz burada başarırsak bu daha da ciddi bir seçenektir. Dolayısıyla bir değil Türkiye’nin önünde iki seçenek olur. Şundan emin olun ki, biz MHP’de özlenen, beklenen değişimi sağladığımız gün bütün yeni arayışların hepsi anlamını yitirecektir. Türk milliyetçileri yuvasına dönecek ve MHP çatısı altında yeniden toplanacaktır.”

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