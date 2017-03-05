Oğan, saldırganın serbest kalmasının ardından sordu: Talimatı Bozdağ mı verdi?

Konuşmacı olduğu panelde saldırıya uğrayan eski MHP’li vekil Sinan Oğan, saldırganın serbest bırakan savcıya talimatın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından verildiğini öne sürerek “Bu doğru mu? Bunu soracak gazeteci var mı?” diye sordu.

Oğan, katıldığı konferansta, “MHP’li biri kendi partisinin kapatılmasına neden ‘Evet’ desin” deyince izleyicilerden biri “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” diye slogan atıp sahneye çıkarak Sinan Oğan’a saldırmış, kürsüyü de devirmişti.

Olay sonrası Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim olan Ömer Faruk Y. isimli saldırgan, hakkında ‘saldırı’ suçundan işlem yapılmasının ardından nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılmıştı.

‘Tek kelime edecek mi?’

Twitter hesabından Bozdağ’a seslenen Oğan, Almanya’nın toplantı iptalini hatırlattı.

Oğan şöyle yazdı: “Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kaç gündür salon iptal edildi diye veryansın ediyor. Bizde salonda saldırı oldu tek kelime edecek mi? Saldırganı serbest bırakan savcıya talimatı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ verdi diye duyum alıyoruz. Bu doğru mu? Bunu soracak gazeteci var mı?”

‘Hayır demek vacip oldu’

Olayın peşini bırakmayacağını ve “Bu saldırı Bekir Bozdağ’a yapılsa bu savcı saldırganı serbest bırakabilir miydi?” sorusunun cevabını aradığını belirten Oğan, sözlerini şöyle bitirdi: “Adaleti Bekir Bozdağ ve talimatla iş yapan savcılara bırakmamak için Hayır demek artık daha da önemli, daha da vacip oldu…”