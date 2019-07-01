Öfkeli adam karısını, görgü tanıkları da adamı dövdü

Antalya’da, Konyaaltı Plajı’nda eşine şiddet uygulayan bir adamı çevredekiler dövdü. Dayak attığı için dayak yiyen adam ise yine çevredekilerin araya girmesiyle kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

Avukat Ali Aksoy, eşi ve çocuklarıyla gittiği plajda, bir kişinin bankta oturan eşini dövdüğüne tanık oldu. Bağırıp kavgayı önlemeye çalışan Aksoy’u duyanlar kadının yardımına koştu.

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Sahildekiler kadını kurtardı ve kocasını tekme tokat dövmeye başladı. Bir süre darbedilen adami, araya girenler tarafından kurtarıldı. Aksoy yaşananların görüntüsünü cep telefonuyla kaydetti.

Aksoy, “Yaşananları görünce bağırıp çağırdım. Benim tepkim üzerine herkes harekete geçti. Kadını elinden alıp adamı darbettiler. Ben de telefondan yayın yaptım” diyerek yaşananları anlattı.