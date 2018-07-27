OECD’nin Türkiye beklentileri: Büyüme yüzde 5.1, enflasyon yüzde 12

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 5.1 ve 2019 içinse yüzde 4.8 olarak açıkladı.

Dünya’nın haberine göre, örgüt tarafından yayımlanan Türkiye raporunda, büyümenin dengesizliklere rağmen güçlü olduğu ve yaşam koşullarının iyileşme kaydettiği belirtildi.

Reklam

Türkiye ekonomisinin geçen iki yılda dış şoklara karşın güçlü büyüme kaydettiği aktarılan raporda, 2010 yılında hızlanan tarım dışı istihdamın daha az gelişmiş bölgelerde iyi bir toparlanma kaydettiği vurgulandı.

Raporda, enflasyonun 2018’de yüzde 12, gelecek yıl ise yüzde 10.6 seviyesinde olacağı, cari açığınsa GSYH’ye oranının bu yıl yüzde 5.7 ve 2019’da yüzde 4.3 olacağı aktarıldı.

Reklam

Makroekonomik politikaların 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden bu yana genişlemeci şekilde yapıldığı kaydedilen raporda, iş piyasasının modernleştirilmesinin ekonominin yeniden dengelenmesi ve sosyal bütünlüğün iyileştirilmesi için çözüm olacağı, birçok başarılı orta ölçekli firmanın yükseliş kaydettiği bildirildi.

Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin hedefi aştığı aktarılan raporda, Merkez Bankası’nın para politikalarındaki son sıkılaşma ve sadeleşme eylemlerinden sonra döviz kurlarına ilişkin baskıların bir nebze dindiği belirtildi. Raporda, “Merkez Bankası’nın bağımsızlığının sağlanması yoluyla kredibilitesinin yeniden sağlanması, sözlü yönlendirmenin ise otoritelerin enflasyon hedefine ne şekilde ulaşmayı planladığına göre yapılması” tavsiyelerine de yer verildi.