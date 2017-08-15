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OECD verileri: Türkiye ‘hükümete güven’ listesinde yedinci sırada

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporuna göre Türkiye, hükümete en çok güvenen ülkeler sıralamasında yedinci.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Önder Öndeş’in haberine göre, OECD yeni yayınlanan ‘Bir Bakışta Hükümetler 2017’ raporu kapsamında 44 ülkeden 15-64 yaşındaki katılımcılara “Hükümetinize güveniyor musunuz?” sorusunu yöneltti.

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Listenin ilk sırasında İsviçre ve Endonezya yer alırken, Türkiye 7’nci sırayı Rusya’yla paylaştı.

Son sırada Yunanistan yer alırken, son 10 yılda en büyük güven kaybı yüzde 27’lik azalmayla Finlandiya’da gözlendi.

Sıralamada Hindistan üçüncü, Lüksemburg dördüncü, Norveç beşinci, Kanada ise altıncı.

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