OECD, Türkiye için 2020 büyüme tahminini düşürdü, 2021’i yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2020 yılı için Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminini yüzde 3’ten yüzde 2.7’ye düşürürken, 2021 yılına yönelik öngördüğü yüzde 3.2 büyüme tahminini yüzde 3.3’e yükseltti.

Görsel: Reuters

OECD bugün yayınladığı ekonomik projeksiyonlarında, 2020 yılına ilişkin dünya ekonomisine yönelik kasım ayında öngördüğü yüzde 2.9 büyüme tahminini 2009’dan bu yana en düşük seviye olan yüzde 2.4’e düşürdü.

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OECD 2021’e yönelik küresel büyüme tahminini yüzde 3’den yüzde 3.3’e revize etti.

Dünya ekonomisine ‘corona’ etkisi

Kalkınma örgütü, yeni tip corona virüsü salgınının dünya ekonomisini küresel mali krizden bu yana en kötü gerilemeye sürüklediğini açıklayarak hükümetleri ve merkez bankalarını daha sert düşüşü önlemek için mücadeleye çağırdı.

Küresel ekonominin 2021’de yüzde 3.3 büyümeyle toparlanacağını öngören OECD bu yılın ilk çeyreğinde Çin’deki salgının zirveye çıkmasını bekliyor.

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Ancak OECD, virüsün Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’ya yayılması halinde, küresel büyümenin bu yıl yüzde 1.5’e kadar düşebileceği konusunda uyardı.

OECD baş ekonomisti Laurence Boone, Reuters’a yaptığı açıklamada “Bu olumsuz senaryonun ana mesajı, birçok ülkeyi resesyona sürükleyecek olması, bu nedenle etkilenen bölgelerde mümkün olan en kısa sürede önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

Türkiye 2019 yılını yüzde 0.9’luk büyüme rakamıyla tamamlamıştı.