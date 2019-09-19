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Yaramazlara biraz batar!

OECD, Türkiye ekonomisinde küçülme tahminini yüzde 2.6’dan 0.3’e çekti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı için Türkiye ekonomisine yönelik yüzde 2.6 olan daralma tahminini yüzde 0.3 olarak revize etti.

Fotoğraf: DHA

OECD, Türkiye için 2020 yılına ilişkin öngördüğü yüzde 1.6 büyüme tahminini değiştirmedi.

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OECD küresel görünüme ilişkin son raporunda ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının küresel büyümeyi 10 yılın en düşük seviyesine indirdiğini belirtti.

OECD bugün yayınladığı ekonomik projeksiyonlarında, dünya ekonomisinin 2019 büyüme tahminini 0.3 puan indirerek yüzde 2.9’a düşürürken, 2020 için büyüme tahminini 0.4 puan indirerek yüzde 3’e çekti.

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