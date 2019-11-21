OECD, Türkiye ekonomisi için tahminini daralmadan büyümeye revize etti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı için Türkiye ekonomisine yönelik yüzde 0.3 olan daralma tahminini yüzde 0.3 büyüme olarak revize etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s de Türkiye için büyüme tahminini 2019 yılı için yüzde 0.2’ye, 2020 ve 2021 beklentilerini ise yüzde 3’e yukarı yönde revize etmişti. Bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de ay başında Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-‘ olarak teyit ederek görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a revize etmişti.

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OECD, Türkiye için 2020 yılına ilişkin öngördüğü yüzde 1.6 büyüme tahminini yüzde 3’e yükseltirken, 2021 yılına ilişkin tahminini ise yüzde 2.3’den yüzde 3.2’ye revize etti.

OECD bugün yayınladığı ekonomik projeksiyonlarında, 2019 yılına ilişkin dünya ekonomisinde öngördüğü yüzde 2.9 büyüme tahminini değiştirmezken, 2020 için büyüme tahminini yüzde 3’den yüzde 2.9’a düşürdü.

OECD, hükümetlerin yatırımları canlandırma işini merkez bankalarına bırakmasıyla küresel ekonomide büyümenin finansal krizden beri en düşük hızında olduğunu belirtti.