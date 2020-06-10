OECD: İkinci dalga olursa Türkiye ekonomisi yüzde 8 küçülür

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisinin corona virüsü nedeniyle 2020’de yüzde 4.8, salgında ikinci dalga olması halinde ise yüzde 8.1 daralacağını öngördü.

Fotoğraf: Reuters

OECD bugün güncellediği projeksiyonunda, 2021 yılı özelinde, salgında ikinci dalga olmaması halinde Türkiye’nin yüzde 4.3 büyümesini, ikinci dalga olması halinde ise yüzde 2 büyümesini beklendiğini açıkladı.

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Küresel ekonominin bu yıl yüzde 6 daralmasını bekleyen OECD, salgında ikinci dalga durumunda ise bu daralmanın yüzde 7.6’ya ulaşacağını öngördü.

Dünya Bankası, Türkiye için corona virüs öncesinde yüzde 3 olarak açıkladığı 2020 büyüme tahminini nisanda yüzde 0.5’e çekmiş, dün de bu oranı yüzde 3.8 daralma olarak revize etmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise yılın büyümeyle kapatılacağı görüşünde.