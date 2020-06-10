OECD: İkinci dalga olursa Türkiye ekonomisi yüzde 8 küçülür

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisinin corona virüsü nedeniyle 2020’de yüzde 4.8, salgında ikinci dalga olması halinde ise yüzde 8.1 daralacağını öngördü.
OECD bugün güncellediği projeksiyonunda, 2021 yılı özelinde, salgında ikinci dalga olmaması halinde Türkiye’nin yüzde 4.3 büyümesini, ikinci dalga olması halinde ise yüzde 2 büyümesini beklendiğini açıkladı.
Küresel ekonominin bu yıl yüzde 6 daralmasını bekleyen OECD, salgında ikinci dalga durumunda ise bu daralmanın yüzde 7.6’ya ulaşacağını öngördü.
Dünya Bankası, Türkiye için corona virüs öncesinde yüzde 3 olarak açıkladığı 2020 büyüme tahminini nisanda yüzde 0.5’e çekmiş, dün de bu oranı yüzde 3.8 daralma olarak revize etmişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise yılın büyümeyle kapatılacağı görüşünde.