OECD: ‘Corona’nın yarattığı ekonomik kriz, 2008 mali krizinden daha büyük

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne göre (OECD) corona virüsü salgınının yarattığı ekonomik bunalımın atlatılması yıllar alabilir.

Fotoğraf: Reuters

BBC’ye konuşan OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, ekonomik şokun şimdiden 2008’de yaşanan finansal krizden daha büyük bir hale geldiğini belirtti.

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‘Kaç kişinin işsiz kalacağını bilmiyoruz‘

Gurria, corona virüsü önlemlerinin neden olacağı işsizlik oranı ve iflasların boyutunu net olarak bilmemekle beraber salgın kaynaklı krizi aşmanın yıllar süreceğini vurguladı. “Zor durumda olan yüz binlerce küçük ve orta ölçekli işletmeyi onarmanın ne kadar zaman alabileceğini bilmiyoruz.”

‘Ülkelerin hızla toparlanması bir hayal‘

Hükümetlerin krizle başa çıkmak için ellerindeki her şeyi kullanması gerektiğini söyleyen Gurria, bütçe açıklarının halihazırda borçlu ülkelerin sırtında yıllar sürecek bir kambura dönüşebileceğini aktardı.

Gurria, ülkelerin hızla toparlanacağına inanmanın bir hayal olduğunu da ifade etti.

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OECD’nin krizle mücadele için hükümetlere yaptığı öneriler şu şekilde: Bedava virüs testi, doktorlar ve hemşireler için daha iyi bir ekipman, serbest çalışanlar ve diğer çalışanlara nakit transferi, şirketler için vergi ödemelerine ara verilmesi.