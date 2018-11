Ödüllü yönetmen Derviş Zaim’den genç sinemacılara: Hata yapmaktan korkmayın

Ödüllü yönetmen Derviş Zaim, genç sinemacılara tavsiyede bulundu: “Hata yapmaktan korkmayın.”

‘Tabutta Rövaşata’, ‘Filler ve Çimen’ ve ‘Cenneti Beklerken’ gibi filmleriyle bilinen Zaim, 8’incisi düzenlenecek Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanlığını yürütecek.

AA’ya konuşan ödüllü yönetmen, sinema serüveninde ‘adalet’ kavramına odaklandığını belirterek genç sinemacılara şu tavsiyelerde bulundu: “Herkesin yürüyeceği yol farklıdır ve bu yolu da o insanın şartlarına, birikimlerine ve yeteneklerine göre belirlemesi lazım. Bunu yaparken insanın aklıyla, kalbiyle beraber hareket etmesinde ve hatalarından ders almasında fayda vardır. Hata yapmaktan korkmamak gerekir. Bundan kastım kendini ateşe atmak değil tabii, riski hesapladığınız hatalara girişmeye çalışmaktır. Bu durumda da riskin her zaman hesaplanıp hesaplanamayacağı sorusu ortaya çıkıyor. Hayat öyle bir hayat değil artık, riski her zaman hesaplayamazsın ama bazen yapacağın hatalar sana çok daha incelikli sorular getirebilir. Bunlar hayatın rayihasıdır. Belli bir yaşa geliriz, ‘Babam diyordu da dinlemiyorduk, meğer doğru söylüyormuş. Şimdiki aklım olsaydı da dinleseydim‘ deriz. Her kuşak kendi göbeğini yeniden öğrenerek kesiyor maalesef. Zaten her kuşak böyle olmuştur, geçmiş kuşakların bir sonraki kuşaklara anlattıkları tavsiyeler de böyledir.”

9 Kasım’da başlayacak ‘Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali‘, Türkiye ve dünyadan birçok filmi sinemaseverlerle buluşturacak.

Festivalde Zaim’e ‘Sinema Onur Ödülü’ takdim edilecek.

‘Ares Harikalar Diyarında’ isimli ilk kitabını 1995’te kitapseverlerle buluşturan Zaim, 2019 başında da ikinci romanı ‘Rüyet’in raflarda yer alacağını sözlerine ekledi.