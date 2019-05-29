Ödüllü fotoğrafçıların kareleri sayesinde aslanların korunması için hazırlanan projeler desteklenecek

Ödüllü 10 fotoğrafçının objektifinden çıkan aslan fotoğraflarının yer aldığı bir kitap hazırlandı. Kitabın geliri Afrika’daki aslanların korunması için hayata geçirilecek projelerde kullanılacak.

Kitabın kapağında Federico Veronesi’nin bir karesi kullanılmış.

Daily Mail’de yer alan habere göre ‘Remembering Lions’ (Aslanları Hatırlamak) kitap için Kickstarter internet sitesi üzerinden fon toplanmaya başlandı. 163 bin sterline (1.24 milyon lira) ulaşıldığı, bunun internet sitesi üzerinden desteklenen kitaplar arasında en yüksek bağışa ulaşan üçüncü kitap olduğu açıklandı.

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Daniel Rosengren’in imzası olan kare en beğenilenlerden biri.

Fotoğrafçılar ve kitapta emeği geçen diğer isimler 200 bin sterlinin (1.52 milyon lira) üzerinde bir rakama ulaşacaklarını umduklarını söyledi.

Yılın doğa fotoğrafçısı ödülünün sahibi olan Danimarkalı fotoğrafçı Marsel van Oosten’in de aralarında olduğu isimlerin kareleriyle süslenen kitaba bir başka doğa fotoğrafçısı Margot Ragget öncülük etti. Aslanlarla ilgili kitabın Asya ve Afrika’da sayıları azalan hayvanları korumayı hedefleyen projeleri desteklemek için başlattığı serinin dördüncü kitabı olduğu açıklandı.

İki yavrunun oynarken ‘büyüklerinin’ kuyruğunu çektiği karede Yaron Schmind’in imzası var.

Raggett, “İnsanlar aslanların hep varolacağını düşünüyor ama önlem alınmazsa gelecek kuşaklar aslan göremeyecek. O nedenle bu projeyi çok önemsiyoruz” dedi.

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Yaban hayatta 20 bin aslan yaşıyor. Son 25 yılda aslanların sayısı yaşam alanları yok edildiği, avcıların hedefi oldukları için yarıya indi.