Ödüllü filmler Salt Beyoğlu’nda ücretsiz gösterilecek

SALT Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da, 9 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında her salı ücretsiz film gösterimi yapılacak. SALT ve BAŞKA SİNEMA işbirliğiyle son beş yılın ödüllü yapımları sinemaseverlerle buluşacak. Beş filmin gösterileceği program şöyle:
9 Temmuz saat 19.00
Nasty Baby (Yaramaz Bebek) 2015
İngilizce; Türkçe altyazılı (101 dakika)
65’inci Berlin Berlin Uluslararası Film Festivali Teddy Ödülü
16 Temmuz 19:00
La nuit a dévoré le monde (Gece Dünyayı Yuttuğunda), 2018
Fransızca, Norveççe, İngilizce; Türkçe altyazılı (93 dakika)
Molins Film Festivali Jüri Özel Ödülü
23 Temmuz 19:00
High Life, 2019
İngilizce; Türkçe altyazılı (110 dakika)
San Sebastián Film Festivali FIPRESCI Ödülü, Gent Film Festivali Georges Delerue En İyi Film Müziği Ödülü
30 Temmuz 19:00
Macht Energie, (Enerji) , 2014
İngilizce; Türkçe altyazılı (92 dakika)
6 Ağustos 19:00
Adieu au langage (Dile Elveda) , 2015
Fransızca, İngilizce, Almanca; Türkçe altyazılı (70 dakika)
Cannes Film Festivali Jüri Özel Ödülü – Palm Dog Ödülü