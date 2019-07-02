Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ödüllü filmler Salt Beyoğlu’nda ücretsiz gösterilecek

SALT Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da, 9 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında her salı ücretsiz film gösterimi yapılacak. SALT ve BAŞKA SİNEMA işbirliğiyle son beş yılın ödüllü yapımları sinemaseverlerle buluşacak. Beş filmin gösterileceği program şöyle:

9 Temmuz saat 19.00

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Nasty Baby (Yaramaz Bebek) 2015
İngilizce; Türkçe altyazılı (101 dakika)

65’inci Berlin Berlin Uluslararası Film Festivali Teddy Ödülü

16 Temmuz 19:00

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La nuit a dévoré le monde (Gece Dünyayı Yuttuğunda), 2018
Fransızca, Norveççe, İngilizce; Türkçe altyazılı (93 dakika)

Molins Film Festivali Jüri Özel Ödülü

23 Temmuz 19:00

High Life, 2019
İngilizce; Türkçe altyazılı (110 dakika)

San Sebastián Film Festivali FIPRESCI Ödülü, Gent Film Festivali Georges Delerue En İyi Film Müziği Ödülü

30 Temmuz 19:00

Macht Energie, (Enerji) , 2014
İngilizce; Türkçe altyazılı (92 dakika)

6 Ağustos 19:00

Adieu au langage (Dile Elveda) , 2015
Fransızca, İngilizce, Almanca; Türkçe altyazılı (70 dakika)

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