‘Ödül gibi’: Çocuğa üç yıl cinsel istismarla suçlanan adama sarkıntılıktan ceza

Adana’da apartman görevlisinin çocuğu A.Y.’ye 13 yaşından beri cinsel istismarda bulunan yönetici C.S. (62), ‘sarkıntılık’ suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden ailenin avukatı Fatoş Hacıvelioğlu, “Bir kız çocuğunu zincirleme bir şekilde istismar eden sanığa ödül gibi bir ceza verildi” dedi.

Fotoğraf: DHA

Çukurova ilçesinde, 2014 yılında babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı binada ailesiyle yaşayan, o dönem 13 yaşındaki A.Y., babası M.A.Y.’ye (45) tatil yapmak istediğini söyledi. Maddi durumları iyi olmadığı için çocuğunu tatile çıkaramayan M.A.Y., daha sonra apartman yöneticisi C.S. ile sohbeti sırasında durumu anlattı. Baba M.A.Y., tatile gideceğini ve A.Y.’yi de götürebileceğini söyleyen C.B.’nin teklifini kabul etti. C.B., yazlık evlerinin asansöründe çocuğa istismarda bulundu. Bu tarihten sonra da istismarı sürdürdü.

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Tacizleri günlüğüne yazdı

İki yıl önce, kardeşinin durumundan şüphelenen ablası, A.Y.’nin günlüğü okudu. Babalarının işten çıkarılacağı korkusuyla durumu bir süre saklayan abla-kardeş, daha sonra aile dostlarından birine anlattı.

Anne ve baba, C.S. hakkında suç duyurusunda bulundu. C.S. hakkında ‘cinsel istismar’ suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan C.S., 20 Kasım’da Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında ‘sarkıntılık’ suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avukat Hacıvelioğlu, mahkemenin kararına itiraz ederek cinsel istismarın yaklaşık üç yıl sürdüğünü, suçun zincirleme bir suç olduğunu vurguladı. Hacıvelioğlu, verilen cezanın aileyi derinden sarstığını belirterek şöyle konuştu: “Sanığın mahkemede tanık olarak gösterdiği kişiler ‘Bu adam öyle bir şey yapmaz, biz görmedik’ gibi ifadeler verdi. Bu suçlar zaten niteliği gereği yapan kişinin etrafta kimse olmadığı zaman işlediği suçlar. Cinsel istismar olaylarında sanık, mağduru yalnızken yakalamaya çalışır ve suçu öyle işler. Burada mağdurun beyanı esas alınmalıdır. Bu tutarlı beyanlar da en büyük delillerdir.”

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Sanığın cinsel istismar suçundan sekiz yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiğin vurgulayan Hacıvelioğlu şöyle devam etti: “Mahkeme ne yazık ki kararını istismarın sarkıntılık düzeyinde değerlendirdi. 15 yaşını tamamlamamış bir kız çocuğu söz konusuyken ve bu bir ağırlaştırıcı neden iken uygulanmadı. Ayrıca bu karara üyelerden biri beraat yönünde bir muhalefet şerhi koydu. Aslında ülkemizde bu konuyla alakalı gerekli yasal düzenlemeler var. Yani iş, hakim ve savcıların yasayı kullanıp kullanmamasına bağlı kalıyor. Bunu yasaları hakkıyla uyguladıkları zaman gereken cezalar verilecektir. Sonuç olarak söz konusu kişi bu süreçte cezaevine hiç girmedi. Aldığı cezadan sonra da adli kontrolle serbest kaldı. Tabii ki biz tüm itiraz yolarını sonuna kadar kullanacağız.”