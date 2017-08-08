ODTÜ’yle yine karşı karşıya gelen Gökçek: Heveslenmesinler, bu yolu yapacağız

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ODTÜ’nün yanından geçecek yola karşı çıkan meslek odalarına yüklendi: “Bu yolu ya yapacağız ya yapacağız. 1071 Malazgirt Bulvarı’na en çok karşı çıkan kendileriydi, ama şimdi en çok kullanan onlar.”

ODTÜ arazisinden geçerek binlerce ağacın kesilmesine neden olan 1071 Malazgirt Bulvarı, Gökçek ve ODTÜ’lüleri karşı karşıya getirmişti.

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‘Ne yapsak karşılar’

TRT Radyo Haber yayınında konuşan Gökçek, ikinci bulvara da karşı çıkan Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’na yüklendi.

Gökçek şöyle konuştu: “Ne yapsak karşılar. Yani karşı olmamaları mümkün değil. ODTÜ yanından geçen 1071 Malazgirt Bulvarı’na karşı çıkanlar da bunlar, Atatürk Orman Çiftliği içinden geçen Ankara Bulvarı’na karşı çıkanlar da bunlar. Bu iki bulvardan şimdi her gün yüzbinlerce araç geçiyor. Bu iki bulvar açılmasaydı şu anda Ankara’nın trafiği felç durumdaydı.”

‘Halkın ihtiyacı olan yolu yapacağız’

Yeni yapılacak olan Bilkent Şehir Hastanesi dolayısıyla Eskişehir Yolu civarında trafiğin sıkışacağını öngördüklerini söyleyen Gökçek, çözüm için yeni yollar açacaklarını belirtti.

“Konya Yolu’na bir alternatif yapılacak ve aynı zamanda hemen hastanenin yanından geçecek bulvarı, İncek’e bağlayacak bir yola ihtiyacı var. Bunun için en uygun yer ODTÜ’nün yan kısmından geçmektir” diyen Gökçek, projeyi ODTÜ’ye teklif ettiklerini ama okulun karşı çıktığını aktardı.

Meslek odalarının karşı çıkma nedenlerinin ‘sol karakterleri’ olduğunu savunan belediye başkanı, “Boşuna heves etmesinler. Nasıl 1071 Malazgirt Bulvarı bitirildiyse, buralar da bitirilecek. Bizim başka çaremiz yok. Biz buralara konut, ticaret merkezi yapmayacağız. Halkın ihtiyacı olan yolu yapacağız. Bu yolları da ya yapacağız, ya yapacağız. Ve halkın hizmetine açacağız” dedi.

‘Bu odalar acayip yobaz ve bağnazlar’

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’a “Siyaset yapacaksan bırak memurluğu” sözleriyle seslenen Gökçek, “1071 Malazgirt Bulvarı’na en çok karşı çıkan kendileriydi ama şimdi en çok kullanan onları. Her şeyden önce Mimarlar Odası’nın bu yoldan geçmemesi lazım. Karşı çıktın, git dolaş hadi etraftan… ODTÜ’lüler hani karşıydınız? Bu odalar acayip yobaz ve bağnazlar. Takıntıları var. Gelecekte de şimdi karsı çıktıkları bulvar ve yolları öylece kullanacaklar” diye konuştu.