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ODTÜ’ye polis girdi: Üç öğrenci gözaltına alınmak istendi, akademisyenler engelledi

 

Mezuniyet töreninde açılan pankartlar nedeniyle altı öğrencinin gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen ODTÜ’lüler, kampusa giren polisle karşı karşıya kaldı. Üç öğrenci gözaltına alınmak istendi, akademisyenler engel oldu.

Fotoğraf: DHA

Mezuniyet töreninde öğrencilerin açtığı pankartlar nedeniyle hedefe konan ODTÜ’de altı öğrenci gözaltına alınmıştı.

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Evrensel’in haberine göre ODTÜ’de öğrenciler, gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılması için kampusta toplandı. Bu sırada üniversite kampusune çok sayıda polis girdi.

Hazırlık binası önünde buluşan öğrenciler, ‘ODTÜ’de ve ülkede tek adama biat etmeyeceğiz’ pankartıyla rektörlük önüne yürüyerek açıklama yapmak istedi. Ancak polislerin rektörlük binası ve fizik fakültesi önlerindeki çimlerin önüne yığınak yapmasıyla açıklama iptal edildi, öğrenciler dağıldı.

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Kalabalığın dağılmasından yarım saat sonra, polisin gitmesini bekleyen üç öğrenci gözaltına alınmak istendi. Akademisyenlerin araya girmesiyle öğrencilerin gözaltına alınması engellendi.

Gözaltındaki öğrencilerden biri salıverildi

Öte yandan ODTÜ mezuniyet töreninde Rektör Verşan Kök’ü protesto ettiği için evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi (ÖTK) Başkanı Özgür Mehmet Gür sabah saatlerinde serbest bırakıldı.

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