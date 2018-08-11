ODTÜ’lülerin tahliye gerekçesi: Kaçma yoluna girecek bilgi ve imkanları yok

Mezuniyet töreninde açtıkları ‘Tayyipler Alemi’ karikatürü pankartı nedeniyle tutuklanan ODTÜ’lü dört öğrencinin tahliye gerekçesinde “Kaçma yoluna girecek bilgileri ve maddi imkanları yok” denildi.

ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankart nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması başlatılmış, bu kapsamda dört kişi 11 Temmuz’da tutuklanmıştı. Dört kişiye bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Reklam

Tutuklu ODTÜ’lüler dün tahliye edilmişti.

Hürriyet muhabiri Mesut Hasan Benli, tahliye gerekçesini Twitter’dan paylaştı: “Keza sanıkların konumu değerlendirildiğinde bu aşamada özel yetenek isteyen bir kaçma yoluna tevessül edebilecek bilgi ve maddi imkana sahip olmadıkları gibi sıradan bir kaçma girişiminin adli kontrol imkanları ile önlenebileceği anlaşılmaktadır.”

Reklam