ODTÜ’lülerin tutuklanma gerekçelerinden biri yakalanarak gözaltına alınmalarıymış!

Tutuklanan ODTÜ’lülerin avukatı, “Tutuklanmalarına yakalanarak gözaltına alınmaları, delil yok etme ve kaçma şüphesi gerekçe olarak gösteriliyor” dedi.

ODTÜ mezuniyet töreninde açılan bir pankart nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması başlatılmış, bu kapsamda dört kişi tutuklanmıştı.

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RS FM’den Yavuz Oğhan’a konuşan Faruk Çayır, ODTÜ’lülerin mezuniyet töreninde taşıdıkları pankartta yer alan karikatür hakkında 2006 yılında dava açıldığını hatırlatarak “Pankarttaki karikatürün herhangi bir hakaret suçu içermediği mahkeme tarafından tescillenmiş. Bu karar, Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmişti” dedi.

ODTÜ’lülerin tutuklanmalarındaki gerekçelerden birisinin, ‘yakalanarak gözaltına alınmaları’ olduğunu belirten avukat, bu durumun kaçmaya ilişkin bir olgu olduğundan bahsedildiğini söyledi.

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Çayır şöyle devam etti: “Öğrencilerin ifade için savcılığa çağırılması söz konusu değil. Haklarında yakalama kararı yok, evlerinde arama kararı yok, üstlerinin aranması için bile bir karar yok. Sadece gözaltına alınmaları için bir karar verilmiş. İki üç saatliğine gözaltına alınıp ifadelerinin ardından serbest bırakılmaları yönünde savcılıktan bir talimat veriliyor. Ama iki üç saat sonra bir baskıyla mesele farklılaşıyor.”

ÖDTÜ’lülerin tutuklanma gerekçesinde delilleri yok etme şüphesinin de olduğunu belirten Çayır, “Öğrenciler ‘Bu pankartı biz taşımadık’ demiyorlar. Zaten görüntüler var. Pankart da zaten ortada. Nasıl delil toplayacaklar anlamış değiliz” diye konuştu.