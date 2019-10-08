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Yaramazlara biraz batar!

ODTÜ’de sağlık merkezine gitmelerine izin verilmeyen işçiler iş bıraktı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki (ODTÜ) işçiler, yerleşkedeki sağlık merkezinden yararlanmalarına izin verilmediği için iş bırakma eylemi yaptı.

Fotoğraf: Evrensel

Evrensel’in haberine göre ODTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, tedavilerinin üniversite içerisinde bulunan sağlık tesisinde yapılamayacağını bildirdiği 257 işçiyi çevredeki sağlık tesislerine yönlendirdi. 

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“30 bin kişiyi tedavi eden sağlık merkezi, bizi neden tedavi etmiyor” diyerek ayrımcılığa tepki gösteren Türk-İş’e bağlı Tez-Koop-İş Sendikası üyesi işçiler, sağlık hakkı hizmetine ulaşım talebiyle bir gün iş bırakma eylemi düzenledi.

Rektörlük önüne toplanan işçiler sık sık “İşçiler burada rektör nerede” sloganı attı. Bir süre bina önünde oturma eylemi yapan işçiler, rektörlükten sağlık merkezinin bulunduğu binaya yürüdü.

‘Kalabalık yapıyorsunuz’

Eylemlere katılan işçilerden biri sağlık hizmetlerine ulaşımda yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı: “Sağlık merkezini bir sene öncesine kadar kullanıyorduk ama şimdi kullanamıyoruz. Memur ve öğrenciler kullanabiliyor ama işçiler olarak bizler kullanamıyoruz. Gerekçe olarak ise bize, ‘Kalabalık yapıyorsunuz’ denildi. Hasta olduğumuzda izin istemek zorunda kalıyoruz. Mesai saatleri içerisinde dışarıya zar zor gönderiliyoruz. Gönderilsem dahi sabah muayene oluyorum, öğlen sonuçlarımı almaya gidemiyorum. Okulda acil bir şey olsa bana müdahale etmeyecekler mi?”

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‘Anlaşmaya sadık kalmadılar’

Sağlık merkezi önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Tez-Koop-İş Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Barın, ODTÜ yönetimiyle sağlık hakkına ulaşım konusunda mutabakata varılmasına rağmen yönetimin anlaşmaya uymadığını öne sürdü.

Anlaşmayla, ‘herkesin işyeri hekimine gideceğinin kararlaştırıldığını’ belirten Barın, ODTÜ yönetiminin bir kurumu temsil ettiğinin farkında olmadığını söyleyerek, “Mutabakata varıldıktan sonra gereğinin yerine getirilmesi gerekir” dedi. 

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