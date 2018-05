ODTÜ’de Onur Yürüyüşü’ne çağrı: Rektörlük yasakladı öğrenciler kararlı

ODTÜ Öğrenci Toplulukları'ndan AçıklamaODTÜ Rektörlüğü tarafından 4 Mayıs 2018 tarihinde gündemdeki konular sebebiyle atılan e postada ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması'nı tanımadığı ifade edilmiş, 8. ODTÜ Onur Yürüyüşü ve 2. ODTÜ Onur Haftası etkinliklerini yasaklamaya çalışmıştır. Uzun yıllardır sürmekte olan ayrımcılık ve nefret politikasının bir ürünü olan e postanın yanı sıra son yıllarda kampüs içerisinde yurtlarda, amfilerde benzer kısıtlayıcı uygulamaları görmekte, topluluklara yönelik uygulamalarla yönetimin öğrencilere karşı baskı politikasını tüm yaşam alanlarımızda hissetmekteyiz.Bizler ODTÜ öğrencileri olarak üniversitemizde özgürce düşüncelerimizi ifade edebilmek, faaliyetlerimizi sürdürmek istiyoruz. Baskının son örnek dalgası olan lgbti+ ayrımcılığını kabul etmiyor, hepimizin bir parçası olduğu temel bir insanlık hakkı mücadelesi olan lgbti+ özgürlüğü mücadelesinin arkasında olduğumuzu bildiriyor ve okulu gökkuşağına boyamaya davet ediyoruz!Kamuoyuna duyurulur.

Posted by ODTÜ Lgbti+ Dayanışması on Wednesday, 9 May 2018