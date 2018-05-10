ODTÜ’de Onur Yürüyüşü’ne çağrı: Rektörlük yasakladı öğrenciler kararlı

ODTÜ’deki 54 öğrenci topluluğu, rektörlüğün onur yürüyüşü yasağına bir video ile tepki gösterdi. ODTÜ’lü LGBTİ’ler “Bütün yasakları yasakla” diyerek herkesi yarınki 8’inci Onur Yürüyüşü’ne çağırdı.

Bianet’in haberine göre, rektörlük 8’inci ODTÜ Onur Yürüyüşü ve 2’nci ODTÜ Onur Haftası etkinliklerini yasaklamıştı. Üniversite yönetiminden bütün öğrencilere gönderilen e-postada ‘etkinliklere izin verilmeyeceği’ belirtmişti.

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Öğrenci topluluklarıysa yasağa karşı açıklama yaparak, “Baskının son örnek dalgası olan lgbti+ ayrımcılığını kabul etmiyor, hepimizin bir parçası olduğu temel bir insanlık hakkı mücadelesi olan LGBTİ+ özgürlüğü mücadelesinin arkasında olduğumuzu bildiriyor ve okulu gökkuşağına boyamaya davet ediyoruz” dedi.

Rektörlüğün, ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması’nı hedef haline getirdiğini söyleyen 54 öğrenci topluluğu, “Rektörülük bu söylemi, nedeniyle öğrencilerin maruz kalabileceği tehlikelerin birinci derece sorumlusudur” dedi.

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Öğrenciler hazırladıkları videoda üniversitedeki onlarca öğrenci topluluğunun dayanışmasıyla kampüsteki bir duvarı gökkuşağına boyadı.

ODTÜ Öğrenci Toplulukları'ndan AçıklamaODTÜ Rektörlüğü tarafından 4 Mayıs 2018 tarihinde gündemdeki konular sebebiyle atılan e postada ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması'nı tanımadığı ifade edilmiş, 8. ODTÜ Onur Yürüyüşü ve 2. ODTÜ Onur Haftası etkinliklerini yasaklamaya çalışmıştır. Uzun yıllardır sürmekte olan ayrımcılık ve nefret politikasının bir ürünü olan e postanın yanı sıra son yıllarda kampüs içerisinde yurtlarda, amfilerde benzer kısıtlayıcı uygulamaları görmekte, topluluklara yönelik uygulamalarla yönetimin öğrencilere karşı baskı politikasını tüm yaşam alanlarımızda hissetmekteyiz.Bizler ODTÜ öğrencileri olarak üniversitemizde özgürce düşüncelerimizi ifade edebilmek, faaliyetlerimizi sürdürmek istiyoruz. Baskının son örnek dalgası olan lgbti+ ayrımcılığını kabul etmiyor, hepimizin bir parçası olduğu temel bir insanlık hakkı mücadelesi olan lgbti+ özgürlüğü mücadelesinin arkasında olduğumuzu bildiriyor ve okulu gökkuşağına boyamaya davet ediyoruz!Kamuoyuna duyurulur. Posted by ODTÜ Lgbti+ Dayanışması on Wednesday, 9 May 2018

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması 11 Mayıs’ta düzenlenecek 8’inci ODTÜ Onur Yürüyüşü’nün çağrısını “Bütün yasakları yasakla” yazılı afişle yaptı.

Dayanışma’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sekizincisi gerçekleştirilecek Ortadoğu ve Balkanlar’ın en büyük kampüs merkezli onur yürüyüşüne hepinizi bekliyoruz! LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığa, nefret söylemi ve cinayetlere, faşizme, diktatörlüğe, cinsiyetçiliğe, homofobiye, transfobiye, bifobiye, rektörlüğün kampüsteki LGBTİ+ öğrencileri tanımamasına karşı bizlerle birlikte yürümek, hak taleplerimizi birlikte yükseltmek için eşitlik ve özgürlüklerden yana olan herkesi 11 Mayıs Cuma günü bekliyoruz.”