ODTÜ’de mezuniyet töreni öncesi dört öğrenciye ev baskınıyla gözaltı

ODTÜ’de bugün (30 Haziran) 14:00’da Devrim Stadyumu’nda düzenlenecek mezuniyet töreni öncesi dört öğrenci, evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi eski başkanı Özgür Gür’ün de evinin kapısı polislerce kırılarak arama yapıldı.

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ODTÜ Mezuniyet töreni öncesi sabahın erken saatlerinde şimdiye kadar bilgisi alınan 3 ODTÜ öğrencisinden Meziyet Yıldız ve Emrecan Konyalı evinden gözaltına alındı. Özgür Gür'ün ise evinin kapısının zorla kırıldığı ve evde arama yapıldığı bilgisi mevcut pic.twitter.com/hcFNBbA0xz — ODTÜ Savunulmalıdır (@OdtuSavunulmali) June 30, 2019

Geçen yıl yine ODTÜ’den dört öğrenci ‘Tayyipler Alemi’ pankartı nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan gözaltına alınıp 11 Temmuz’da tutuklanmış, 10 Ağustos’ta ise serbest bırakılmışlardı.

Mezuniyette açılan pankart.

Ekim ayında ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dört öğrenciyi çaya davet etmiş, öğrenciler de cumhurbaşkanıyla sarayda görüşmüştü.