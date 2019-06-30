ODTÜ’de mezuniyet töreni öncesi dört öğrenciye ev baskınıyla gözaltı

ODTÜ’de bugün (30 Haziran) 14:00’da Devrim Stadyumu’nda düzenlenecek mezuniyet töreni öncesi dört öğrenci, evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.
ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi eski başkanı Özgür Gür’ün de evinin kapısı polislerce kırılarak arama yapıldı.
Geçen yıl yine ODTÜ’den dört öğrenci ‘Tayyipler Alemi’ pankartı nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan gözaltına alınıp 11 Temmuz’da tutuklanmış, 10 Ağustos’ta ise serbest bırakılmışlardı.
Ekim ayında ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dört öğrenciyi çaya davet etmiş, öğrenciler de cumhurbaşkanıyla sarayda görüşmüştü.