ODTÜ’de güvenlik görevlisinin kafa attığı kişi Baykal’ın oğlu çıktı: Polis giremeyince böyle oluyor 

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ODTÜ mezuniyet töreninde bir güvenlik görevlisinin kafa attığı kişinin CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal olduğu ortaya çıktı.

‘Ne olduğunu anlamadan kafa attı’

Hürriyet’e konuşan Baykal, olayı şöyle anlattı: “10 metre ileride eşimin yanına gitmek istedim. Güvenlikçi bırakmadı. İsmini sordum birisiyle konuşurken bu şahıs geldi. ‘Al al benim de ismimi al’ diye bağırdı. Zaten öfkeden deliye dönmüş gibi duruyordu, ne olduğunu anlamadan birden kafa attı. Kan akmaya başlayınca ambulansla hastaneye gittik. O kadar rahatlar ki amirleri geldi ambulansa ‘O biraz değişik bir adamdır’ diye bana anlatıyor. Polis bile çağırmadılar.”

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‘Polisin giremediği yerde işte böyle oluyor’

Bu tür olayların önüne geçebilmek için ‘ODTÜ’ye polis giremez’ mantığının değişmesi gerektiğini savunan Baykal, “Polisin giremediği yerde işte böyle oluyor. Hak, hukuk, adalet kavramlarından bahsediliyor. Güvenlik orada resmen terör estiriyor kimse umurlarında bile değil. Bence emekli insanların güvenlikçi yapılması gerekiyor olaylara yaklaşımları daha soğuk kanlı olur” diye konuştu.

Faşizm saraydan tabana yayılıyor

ODTÜ’de güvenlik görevlisi öğrenci yakınına kafa attı pic.twitter.com/47cOwsZUee — Muhalif Ç. (@muhalif_c) 7 Temmuz 2017