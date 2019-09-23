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ODTÜ’de akademik yıl açılış töreninde rektör protesto edilince tören ‘güvenlik gerekçesiyle’ iptal edildi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) bugün düzenlenmesi planlanan 2019-2020 akademik eğitim yılı açılış töreninde rektör Mustafa Verşan Kök protesto edilince, tören ‘güvenlik tehlikesi’ gerekçesiyle iptal edildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

BirGün’ün haberine göre ODTÜ Kemal Kurdaş Kültür Kongre Merkezi’nde düzenlenmesi planlanan açılış töreni, öğrencilerin rektör Kök’ü protesto etmesinin ardından iptal edildi.

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Törenin iptal edildiğine ilişkin karar öğrencilerin salonda, “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” diye slogan atmasının ardından açıklandı.

Öğrencilerin yerleşke içinde ‘alternatif açılış töreni’ düzenleyeceği belirtildi.

Rektör Kök, ODTÜ bahar şenliklerinin iptali, Onur Yürüyüşü’nün engellenmeye çalışılması ve izinsiz Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yapımı sürecindeki tutumu nedeniyle uzun süredir öğrencilerin protestolarının hedefinde.

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