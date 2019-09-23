ODTÜ’de akademik yıl açılış töreninde rektör protesto edilince tören ‘güvenlik gerekçesiyle’ iptal edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da taslak programa göre konuşma yapacağı BM İklim Eylem Zirvesi bugün Türkiye saati ile 17:00’da New York’ta başlıyor. Paris Anlaşması’nı onaylamayan son iki G20 üyesi Türkiye ile Rusya da konuşacak.