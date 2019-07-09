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Yaramazlara biraz batar!

ODTÜ’de ağaç kesilen alan havadan görüntülendi

Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde yapılması planlanan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu için dün kesilen kavak ağaçlarının bulunduğu alan, havadan görüntülendi. Bölgede iş makineleriyle temizlik çalışmasının yapıldığı görüldü.

Fotoğraflar: DHA

ODTÜ’de eğitim gören bazı öğrenciler, yerleşke içinde bulunan kavaklık alanda yapılması planlanan KYK yurduna karşı çıkmıştı. Öğrenciler, 56 gün önce kavaklığın yanında çadır kurarak nöbete başlamıştı. Dün yerleşkeye giren polis ekipleri, öğrencilerden çadırları kaldırmasını istemişti. Buna karşı çıkan öğrenciler ile polisler arasında arbede çıkmıştı. Gerginlik büyüyünce polis, öğrencilere biber gazıyla müdahale etmiş, öğrencilerin alandan uzaklaştırılması ardından kavaklık alanda ağaç kesimine başlanmıştı. Kesim devam ederken üniversiteye gelen CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından ağaçların kesimi durdurulmuştu.

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Ağaçların kesildiği bölge bugün havadan drone ile görüntülendi. Yurt yapılması planlanan alandaki kavak ağaçlarının büyük bölümünün kesildiği görüldü. Kesim yapılan alanda iş makineleriyle yapılan temizlik çalışmaları da görüntülere yansıdı.

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