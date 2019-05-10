ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne müdahale: 25 gözaltı, bir yaralı

ODTÜ’de düzenlenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne polisin biber gazlı müdahalesi sonucu 25 kişi gözaltına alındı. Bir öğrenci ise polis tarafından atılan plastik mermi ile başından yaralandı.

Fotoğraf: Twitter

Evrensel’in haberine göre, Ankara Valiliği’nin yasakladığı yürüyüş öncesinde polisin ODTÜ kampüsünü ablukaya alması üzerine öğrenciler, kampüsün çeşitli yerlerine dağılarak eylemi sürdürmek istedi. Ancak polis, buna da izin vermedi ve bu sırada çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

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Bu müdahale sonrası bazı öğrenciler, ODTÜ fizik bölümü U3 amfisinde forum düzenlemeye başladı. Bu sırada basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şöyle dendi: “Şimdi kampüsteki ve hayatın her alanındaki lgbti+ fobiye karşın aşkımızı, bizi silmek isteyenlere kimliğimizi, ayırmak isteyenlere ise sevgimizi göstereceğiz. Eşitlik, özgürlük, tanınma taleplerimizi dile getiriyor, birlikte olmaya, aşkı arzuyu yaşamı örgütlemeye, dayanışmayı, neşeyi, umudu büyütmeye çağırıyoruz.”

ODTÜ Onur Yürüyüşü'nde öğrencilere polis tarafından orantısız güç uygulamakta. Arkadaşımızın gözaltına alınma sebebi "dik dik bakması" ve fotoğraf çekiyor olması idi. #ODTÜyeRenkVer pic.twitter.com/FqiBwCLiZA — ODTÜ LGBTİ+ 🌈 (@odtulgbti) May 10, 2019

Polisin amfideki foruma da müdahale etmesi sırasında ise biber gazı ve plastik mermiler kullanıldı. Bu sırada ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Mehmet Mutlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltılar sonrasında polis, ODTÜ kampüsünden çekildi.

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Eğitim-Sen, polisin ODTÜ’deki müdahalesini ve sendika üyesi akademisyen Mehmet Mutlu’nun gözaltına alınmasını kınadı.

ODTÜ’deki polis müdahalesi ve gözaltılarla ilgili açıklama yapan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök ile rektör yardımcıları, genel sekreter vekili ve rektör danışmanlarının, ‘Ankara Valiliği’nin kanunsuzca verdiği emirleri uyguladıklarını’ ifade etti.

Komitenin açıklamasında, ‘cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep v.b. konularla ilgili olarak düşünce, ifade ve örgütlenme yasağı sebebi her ne olursa olsun toptan bir şekilde tüm eylem ve etkinlikler için’ yasak getirilemeyeceği belirtildi. Komite, üniversite yetkililerinin, söz konusu ‘kanunsuz emirleri verene bildirimsiz olarak itaat ettikleri için yargılanmasını’ da talep etti.