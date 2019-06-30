ODTÜ mezuniyetinde İmamoğlu pankartına el konuldu

ODTÜ’nün Devrim Stadyumu’nda yapılan mezuniyet töreni yine renkli mesajlar içeren pankartların geçit törenine sahne oldu. Törenden önce, Ekrem İmamoğlu resmi ve ‘Her şey çok güzel oldu’ ifadesi yer alan pankarta el konuldu.

Sabah saatlerinde mezuniyet törenini ‘karıştıracakları‘ iddiası ve ‘MLKP üyeliği’ suçlamasıyla 5 ODTÜ’lü gözaltına alınırken, mezuniyet töreni öncesinde de güvenlik bir pankarta el koydu. El konulan pankartta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun resminin ve ‘Her şey çok güzel oldu’ yazısının olduğu görüldü.

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ODTÜ öğrencilerinin geçen yıl taşıdığı ve 4 öğrencinin tutuklanmasına neden olan ‘Tayyipler Alemi’ pankartı nedeniyle yaşanan tartışmalar sonucu bu yıl rektörlük, gazetecilerin töreni izlemesini yasakladı ancak sosyal medyayı unuttu. Sosyal medyada gün boyu ODTÜ mezuniyetindeki pankartların fotoğrafı yayınlandı. İşte o pankartlardan bazıları…