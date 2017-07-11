ODTÜ mezuniyet töreninde CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal’a kafa atan özel güvenlik görevlisi işten çıkarıldı.

‘Mazur görülemeyecek bir saldırı’

NTV’nin haberine göre ODTÜ’den mezun ve çalışanlara gönderilen mesajda, ‘Baykal’a hiçbir şekilde mazur görülemeyecek bir fiziksel saldırıda bulunduğu’ belirtilen bu kişinin görevine son verildiği duyuruldu.

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Hürriyet’e konuşan Baykal, saldırıyı şöyle anlatmıştı: “10 metre ileride eşimin yanına gitmek istedim. Güvenlikçi bırakmadı. İsmini sordum birisiyle konuşurken bu şahıs geldi. ‘Al al benim de ismimi al’ diye bağırdı. Zaten öfkeden deliye dönmüş gibi duruyordu, ne olduğunu anlamadan birden kafa attı. Kan akmaya başlayınca ambulansla hastaneye gittik. O kadar rahatlar ki amirleri geldi ambulansa ‘O biraz değişik bir adamdır’ diye bana anlatıyor. Polis bile çağırmadılar.”