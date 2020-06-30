ODTÜ kampüsünde öğrencinin ölümüne sebep olan kazada, kamyonetin şoförüne dört yıl hapis

Ankara’da ODTÜ öğrencisi 21 yaşındaki İrem Kütük’ün üniversite yerleşkesinde kaldırımda yürürken kamyonetin kasa kapağının çarpması sonucu hayatını kaybettiği davada yargılanan sürücü Tahir Kepenek, dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

26 Kasım 2018’de yaşanan kazada, Tahir Kepenek yönetimindeki ODTÜ İç Hizmetler’e ait kamyonetin yana açılan kasa kapağı, kaldırımda yürüyen İrem Kütük’e çarpmıştı. Kazada kusurlu olduğu saptanan Kepenk çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ancak kazadan 4.5 ay sonra tahliye edilmişti.

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Ankara 29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Kepenek, yaşanan kazada ve ölüm hadisesinde bir kusurunun bulunmadığını belirterek beraatini talep etti. Ancak mahkeme hapis cezası verdi.