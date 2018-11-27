ODTÜ kampüsünde kafasına kamyon kasası kapağı çarpan öğrenci hayatını kaybetti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi İrem Kütük, kampüste yayalara ayrılmış bir noktada yol aldığı belirtilen bir kamyonetin kasasının kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 12:00 sularından Doğu Yurtlar Bölgesi’ne inen yokuşta meydana geldi.
Tanıkların aktardığıaı göre ODTÜ İç Hizmetler Müdürlüğü’ne ait 06 GJ 429 plakalı kamyonetin kasası yokuş çıkarken aniden açılarak kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki dördüncü sınıf öğrencisi Kütük’ün kafasına çarptı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütük ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
İddia: İlk ambulans yetersiz kaldı
Tanıklar, kazanın ardından önce üniversitenin sağlık merkezinin ambulansının geldiğini, ancak ekip müdahalede yetersiz kalınca Kütük saat 12:25’te başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaya bölgesinde ağır vasıta iddiası
Öğrenciler, Kütük’ün yaşamını yitirdiği A4 Kapısı’nın en yoğun yaya alanlardan biri olduğunu vurguladı.