ODTÜ Gökçek’in ‘aç-kapa’ yoluna direniyor: 24 hektar orman yok olur

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, üniversiteden geçmesi planlanan Malazgirt ve Bilkent bulvarlarını birleştirecek 2,1 kilometrelik tünel yolun ‘aç kapa’ yöntemiyle yapılmamasında ısrarlı olduklarını söyledi.

Büyükşehir belediyesi ile ODTÜ daha önce ‘tünel yol’da uzlaşmıştı. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayladığı plandaki, ‘yolun aç-kapa yöntemiyle yapılamayacağı’ notu kaldırılmıştı.

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Belediye Başkanı Melih Gökçe de yola karşı çıkan meslek odalarına yüklenip, “Bu yolu ya yapacağız ya yapacağız” demişti.

ODTÜ rektörü bugün düzenlediği basın toplantısında ‘aç-kapa’ yol sistemine karşı olduklarını açıkladı.

24 hektar orman yol olacak

CNN Türk’ün aktardığına göre Kök, düzenlediği basın toplantısında, 1. derece doğal SİT alanı statüsündeki alana yapılması planlanan aç-kapa sistemli yolun araziye geri dönüşü olmayan bir zarar vereceğini söyledi. Yaklaşık 4,8 km uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde olacağı öngörülen taşıt yolunun 24 hektara yakın bir orman alanını (yaklaşık 19 futbol sahası) yok edeceğini belirten ODTÜ rektörü, bunun yanısıra bu yol ile ODTÜ’nün batı sınırı arasında kalan yaklaşık 94 hektarlık orman alanının (yaklaşık 74 futbol sahası) ODTÜ arazisiyle ilişkisinin kopacağını aktardı.

Kök, sözlerine şöyle devam etti: “ODTÜ arazisi, yüzde 87’si orman olan bir ekosistemdir. Aç kapa yöntemiyle yaptığımız zaman büyük bölümü 1. derece doğal SİT alanı statüsünde olan bu alan geri dönüşü olmayan bir zarara uğrayacaktır. Bunun yanısıra, burada aç kapa yöntemiyle yapılacak yol maliyeti 1 birim ise diğer teknolojiyle yaptığımız zaman maliyet 1.2 birim oluyor. ODTÜ’den geçmesi planlanan, Malazgirt Bulvarı ile Bilkent Bulvarı’nı birleştirecek 2,1 kilometrelik tünel yolun aç kapa yöntemiyle yapılmaması konusunda ısrarlıyız.”

Şehir Plancıları Odası: Aç-kapa yol çok tehlikeli

Şehir Plancıları Odası’ndan Emre Sevim plan gündeme geldiğinde Hürriyet’e konuşmuş, şunları söylemişti: “Daha önce tünel yol konusunda uzlaşılmıştı. ODTÜ, Koruma Amaçlı İmar Planı’nı kendisi yapmıştı ve bu planda tünelin, ‘aç-kapa yöntemiyle yapılamayacağı’ yazıyordu. ‘Aç-kapa’ yöntemi, tünelin gövdesinin açılıp, ağaçların kesilmesi ve tünelin yapılıp üstünün toprakla kapatılmasıdır. Diğer yöntem ise delme yöntemi. ODTÜ, delme yöntemini istiyordu ki arazi, orman zarar görmesin. Yeni yapılan plan tadilatında ‘aç-kapa’ yöntemiyle yapılması gerektiğine dair plan notu çıkarılmış. Bizim karşı çıktığımız nokta bu. Bu yöntem (aç-kapa) çok tehlikeli.”