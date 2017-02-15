ODTÜ ‘akademik kıyım’a ses yükseltti: Köklü üniversiteler yerle bir edildi

Kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) son halkasında 330 akademisyenin ihraç edilmesiyle üniversitelerin ‘çölleştirilmesi’ne karşı bir araya gelen ODTÜ’lü akademisyen ve öğrenciler, Türkiye’nin gördüğü en büyük ‘akademik kıyım’ın sonlandırılması çağrısı yaptı.

ODTÜ kampusünde ‘Sizlere selam olsun, hürriyeti yazan eller, dizen eller’ yazılı pankart açan grup, basın açıklamasıyla son yayınlanan KHK’dan yüzlerce akademisyenin ihraç edilmesini eleştirdi.

“Türkiye akademisi tarihinin en büyük kıyımlarından birini yaşamaktadır. Olağanüstü hal ilanından bu yana yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle, yüzlerce değerli bilim insanı sorgusuz sualsiz üniversitelerinden ve öğrencilerinden kopartılmış, ülkemizin nice zorluklarla bugünlere getirilen köklü yüksek öğretim kurumları yerle bir edilmiştir” diyen grup, tasfiyelerde çeşitli üniversitelerde görev yapan pek çok ODTÜ mezununun da işini kaybettiğine dikkat çekti.

‘Şiddetle susturmak isteniyor’

Medyanın tasfiyelere yeterince yer vermemesini eleştiren ODTÜ’lüler şöyle dedi: “Meslektaşlarına kefil olan akademisyenlerin, hocalarını sevgiyle sahiplenen öğrencilerin ve mezunların bu uygulamalara karşı çığlıkları duyulmamakta, şiddetle susturulmak istenmektedir. Son yayınlanan kanun hükmünde kararnameler, yaşananların keyfiliğini ve haksızlığını öylesine gözler önüne sermiştir ki rektörler ve dekanlar sorumluluğu hükümete, YÖK ise üniversitelere atmaya çalışmaktadır.”

‘Derhal son verin’

Sürecin, akademik birikimi ve gençlerin gelecek beklentilerini de yok ettiğine dikkat çeken ODTÜ’lüler, açıklamalarına şöyle devam etti: “Kamu vicdanını derinden yaralayan bu kıyımlara derhal son verilmelidir. Yaşanan mağduriyetleri hızla telafi edecek idari düzenlemeler en kısa süre içinde yapılmalı; buna neden olan sorumlular istifa etmeli ve hesap vermelidir. Akademisyenliğin gerektirdiği kamusal sorumluluğu taşıyan ve bu nedenle bedel ödemek zorunda bırakılan meslektaşlarımızın, hocalarımızın yanındayız; onurlu mücadelelerine destek veriyoruz.”