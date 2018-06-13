ÖDP’li Alper Taş’tan HDP’li adayların oy isteğine: Verdik gitti

ÖDP’li Alper Taş, HDP’li adayların kendisini ziyaretine ilişkin “HDP’ye bol bol oy istedik” mesajına “Verdik gitti” yanıtını verdi.

CHP’yle ilgili adaylık kulislerinde ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Taş’ın adı sıkça geçmişti. Taş, “Parlamento dışı muhalefete adayım” diyerek tartışmayı kapatmıştı.

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Halkevleri’nin eski genel başkanı ve HDP’nden milletvekili adayı Oya Ersoy ve HDP’li bir diğer vekil adayı Erkan Baş, Taş’ı ziyaret etti.

Ersoy, ziyaretin fotoğrafını “ÖDP’li dostlarımızı ziyaret ettik. HDP’ye bol bol oy istedik :)))” diyerek paylaştı.

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HDP’li adayın tweetini alıntılayan Taş, “Verdik gitti :)))” diye yazdı.