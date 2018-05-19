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Yaramazlara biraz batar!

ÖDP’li Alper Taş ‘CHP adaylığı’ iddiasını yalanladı: Parlamento dışı muhalefete adayım

CHP’den milletvekili adayı olacağı iddia edilen isimlerden ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, milletvekili adayı olmayacağını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

CHP’yle ilgili adaylık kulislerinde Taş’ın adı sıkça geçmişti.

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Twitter’dan bir mesaj paylaşan Taş, “Parlamento dışı muhalefete adayım” dedi.


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