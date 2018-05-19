ÖDP’li Alper Taş ‘CHP adaylığı’ iddiasını yalanladı: Parlamento dışı muhalefete adayım

CHP’den milletvekili adayı olacağı iddia edilen isimlerden ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, milletvekili adayı olmayacağını duyurdu.

CHP’yle ilgili adaylık kulislerinde Taş’ın adı sıkça geçmişti.

Twitter’dan bir mesaj paylaşan Taş, “Parlamento dışı muhalefete adayım” dedi.

Bir çok dost, yurttaş vekil olmamı çok istedi. Onları üzdüm, beni bağışlasınlar. Bazıları ise “bir vekil adayı olsun da çakalım” beklentisindeydi onları da bir kez daha hayal kırıklığına uğrattım. “Taş yerinde ağırdır”. Parlamentoya değil, parlamento dışı muhalefete adayım.

— Alper Taş (@alper_tas) May 19, 2018