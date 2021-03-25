Ödenemeyen elektrik ve doğalgaz faturası miktarı 500 milyon liraya ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yılın ilk dokuz ayında yarım milyar liralık elektrik ve doğalgaz faturasının ödenemediğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in salgın döneminde denemeyen doğalgaz ve elektrik faturalarına dair soru önergesine yanıt geldi.

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Bakan Dönmez’in verdiği bilgiye göre ilk dokuz aydaki 269 milyon 203 bin 49 elektrik faturasından 107 bini (yüzde 0.04) ödenemedi. Ödenemeyen miktar ise 100 milyon 600 bin lirası. (Toplamın yüzde 0.32’si)

Doğalgaz faturalarında durum daha vahim. Toplamda 128 milyon 809 bin 427 doğalgaz faturasından 51 bini (yüzde 0.04) ödenemedi. Ödenemeyen miktar 399 milyon lirayı buldu. (Toplamı yüzde 1.84)

CHP’li Gürer, verilen rakamların sadece meskenlere ait elektrik ve doğalgaz abone borçları olduğunu belirterek işyerleriyle ilgili verilerin eklenmesiyle ödenemeyen fatura miktarının çok daha büyük boyutlara ulaşabileceğini söyledi.

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İstanbul’da kaç kişi fatura ödeyemedi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), salgın döneminde geliri azalan ya da tamamen kesilen kişiler için ‘Askıda Fatura’ uygulaması başlatmıştı.

Buna göre şimdiye kadar 32 milyon liralık 228 bin 531 fatura hayırseverler tarafından ödendi, 74 bini daha sırada bekliyor.