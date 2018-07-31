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Yaramazlara biraz batar!

Ödemeler dolarla: BOTAŞ’tan elektrik üretim santrallerinin gazına yüzde 49.5 zam

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından elektrik üretim santrallerinin kullandığı gazın fiyatına 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 49,5 zam yapıldı. Söz konusu santrallerin aldıkları gazın ödemesi de artık dolar üzerinden yapılacak.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, BOTAŞ doğalgazdan elektrik üreten santrallere fiyat artışına ilişkin yazı göndermeye başladı.

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Söz konusu yazıda, doğalgazdan elektrik üreten santrallerin satın aldığı bin metreküp gazın satış fiyatının yarından itibaren bin 312 lira 20 kuruş olacağı ifade edildi.

Böylece, daha önce bin metreküpü 877,6 liradan satılan gazın fiyatında yüzde 49,5 artış oldu.

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Yazıda ayrıca BOTAŞ’ın, sattığı doğalgazın ödemesini artık dolar üzerinden alacağı belirtildi. Bunun için bugün itibariyle ABD dolar kuru 4,86 lira olarak baz alındı. Sonraki ödemelerde Merkez Bankası’nın işlemin yapıldığı günkü dolar satış kuru baz alınacak.

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