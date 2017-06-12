Ödeme esnasında kesilecek: İnternet üzerinden yurt dışı alışverişe vergi

İnternet üzerinden yurt dışı alışverişe vergi konulacağı belirtildi.

Habertürk’ten Deniz Çiçek’in haberine göre Maliye Bakanı Naci Ağbal, yurt dışındaki internet sitelerinden yapılan alışverişlere vergi getirileceğini söyledi.

Konuyla ilgili çalışma yürüttüklerini belirten Ağbal, alışveriş tutarı üzerinden kesilecek verginin banka üzerinden yapılacak ödeme esnasında tahsil edileceğini dile getirdi.

Türkiye’de vergi kaydı olmayan sitelere stopaj getirileceğini kaydeden Ağbal, “Stopaj yöntemi ile Türkiye’den yurt dışına gidecek paradan vergi keseceğiz. Vatandaş kredi kartıyla ödeme yaparken, bankadan, bu ödemeden kesinti yapmasını isteyeceğim. Tüketici bu işlemden etkilenmeyecek. Ancak, Türkiye’de vergi dairesine kayıt olan internet siteleri için bu söz konusu değil” dedi.

Öte yandan Ağbal, Gelir İdaresi bünyesinde 200 kişilik bir ekip oluşturulacağını ve kargo ve banka hareketleri de dahil her türlü işlemin takip edileceğini söyledi.