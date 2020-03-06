Odatv’ye erişim engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Odatv haber sitesine erişim engeli getirildiğini açıkladı.
BTK’nın sitesinde yayınlanan karar şöyle:
BTK’nın kararı Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç’ın tutuklanmasının ardından geldi.
Terkoğlu ve Kılınç hakkında Libya’daki operasyonda yaşamını yitiren MİT görevlisinin Manisa’daki cenaze töreniyle ilgili Odatv’deki haber gerekçe gösterilerek soruşturma açılmıştı.
İki gazeteci İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgunun ardından dün sabah saatlerinde tutuklanmıştı.
Daha sonra, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın da soruşturmaya dahil edildiği belirtilmiş, Pehlivan ifadeye çağrılmıştı.