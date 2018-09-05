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Yaramazlara biraz batar!

‘Brunson iddianamesi’ni yazan savcının görev yeri değişti

Türkiye’yle ABD arasında gerilime neden olan pastör Andrew Brunson hakkındaki iddianameyi yazan savcı Berkant Karakaya’nın görev yerinin değiştirildiği bildirildi.

Brunson (Fotoğraf: DHA)

Karakaya, İzmir savcılığının aldığı karar doğrultusunda terör ve örgütlü suçlar savcılığından alınarak, bilişim suçları bürosu savcılığında görevlendirildi.

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Brunson hakkında iddianamede, rahibe ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ ve ‘devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk’ suçlamaları yöneltilmişti.

Brunson’a ilk suçlamadan 15, ikinci suçlamadan da 20 yıl olmak üzere toplamda 35 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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ABD-Türkiye ilişkilerinin krize girmesine neden olan pastör 25 Temmuz’da tahliye edilerek İzmir’de ev hapsine alınmış, ancak bu ABD’yi tatmin etmemiş, Beyaz Saray Türkiye’ye çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

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