Odatv: Tutuklanan Barış Pehlivan cezaevinde darp edildi

Popüler bilim sitesi sarkac.org, hepsi konusunda uzman akademisyenler tarafından hazırlanan güncel yazılarından bir seçki hazırladı ve gündelik hayatta karşımıza çıkan sorulara yanıt verdi. Doğan Kitap’tan çıkan ‘Meraklısına Bilim’i yayına hazırlayan sarkac.org genel yayın yönetmeni Defne Üçer Şaylan’la kitabı, Türkiye’de bilim yayıncılığını ve bilimin hayatımıza verdiği yönün neden son dönemde çok daha hissedilir olduğunu konuştuk.