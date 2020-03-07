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Yaramazlara biraz batar!

Odatv: Tutuklanan Barış Pehlivan cezaevinde darp edildi

Odatv, sitenin yayın yönetmeni Barış Pehlivan’ın cezaevinde darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Fotoğraf: @barispehlivan

Pehlivan, sitenin haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç, sitede yayınlanan bir MİT haberi nedeniyle tutuklanmıştı.

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Odatv’de bugün yayınlanan haberde, Pehlivan’ın dün tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi’ne götürüldüğü belirtildi.

Haberde şunlar kaydedildi: “Edinilen bilgilere göre; cezaevi girişinde Pehlivan gardiyanlar tarafından kötü muameleye maruz kaldı. Bir gardiyanın Barış Pehlivan’ın sırtına vurarak darp ettiği öğrenildi. Kötü muameleyle ilişkin Pehlivan’ın avukatlarının gerekli hukuki başvuruları yapacağı kaydedildi.”

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